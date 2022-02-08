Xpedition Pro представила кемпер для сурового бездорожья

Польская компания Xpedition Pro представила кемпер для любителей путешествий в самые отдаленные места планеты. Новинка создана на базе полноприводного Iveco Daily 4x4.

Об этом сообщает пресс-служба производителей. Xpedition Pro представил дом на колесах XPro One, предназначенный для путешественников, предпочитающих спрятаться как можно дальше от шумных мегаполисов.

Автомобиль построен на базе вездехода Iveco Daily 4×4. Новинка будет предложена в трех варианта колесной базы – 3400, 3780 и 4175 мм. Вдохновение создатели черпали в военной технике. В результате XPro One имеет "апокалиптический" экстерьер с обилием плоских панелей и острых граней, а также украшен маскировочным камуфляжем.

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Забраться в самую глушь поможет хорошая геометрическая проходимость. Углы въезда, съезда и рампы составляют соответственно 37, 27 и 155 градусов. Кроме того, автомобиль имеет 37-дюймовые внедорожные шины, а в темное время суток поможет дополнительная светотехника.

Автомобиль предназначен для комфортного отдыха трех человек в течение до десяти дней "без каких-либо внешних ресурсов". XPro One оснащен двухконфорочной плитой, дизельным обогревателем и двумя баками для воды по 200 литров каждый. Предусмотрена возможность подключения солнечных батарей.

Xpedition Pro предоставит широкий выбор вариантов для персонализации кемпера с учетом индивидуальных предпочтений.

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