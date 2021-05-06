Volkswagen хочет сделать автопилот доступным через платную подписку

Volkswagen размышляет над идеей сделать автономный режим вождения 4 уровня доступным через платную подписку за 7 евро в час, что эквивалентно 234 гривнам.

Начальник отдела продаж и маркетинга VW Клаус Зелмер дал интервью TopGear и обсудил стратегию компании на следующее десятилетие. Он признал беспроводные обновления огромной возможностью для автопроизводителей и нарисовал совсем другую, хотя и логическую картину того, как покупка автомобилей может выглядеть в будущем.

Зелмер считает, что Volkswagen начнет производить машины со всеми предустановленными приложениями, а не заставлять каждую машину приспосабливать к точным спецификациям заказчиков. Это удешевит производство и может означать, что будущие транспортные средства должны быть более доступными для клиентов.

В свою очередь, для повышения собственной эффективности, как предприятия, Volkswagen будет арендовать владельцам авто определенные функции только тогда, когда они будут им нужны. Зелмер привел пример аренды автономных технологий вождения. VW верит, что клиенты с удовольствием заплатят за то, чтобы их машины ехали сами.

"Все это базируется на моделировании прибыли и затрат. Если взять пример с автономными режимами езды 4 уровня, то стоимость установки этой технологии в автомобиль огромна: пятизначная цифра евро. Кто захочет за это заплатить? Это не для массового рынка. Теперь возьмем случай, когда мы это установим и отдаленно будем включать и выключать. Наше моделирование затрат говорит, что если мы установим 7 евро в час за автономный режим езды 4 уровня, это выгодный бизнес-кейс", – сообщил Зелмер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen начнет переводить все электрокары на базе платформы MEB на поддержку двусторонней зарядки. Это позволит автомобилям не только заряжаться электроэнергией, но и возвращать ее назад в сеть.