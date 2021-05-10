Volkswagen анонсировал обновленный Polo GTI

Немецкая компания Volkswagen готовит обновление для спортивной модификации Polo GTI.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После плановой модернизации базовой версии семейства Polo пришла пора обновить спортивную GTI.

Компания представила первую официальную иллюстрацию новинки. На эскизе видно, что от своего родственника Polo GTI будет отличаться собственным аэродинамическим обвесом, включая иной передний бампер с имплантированными в него двум парам шестиугольных "сотами" противотуманных фар на светодиодах. За доплату новинку можно будет доукомплектовать матричными фарами IQ.Light, в комплекте с которыми идет светодиодная лента вдоль решетки радиатора.

В салоне появится полностью цифровой кокпит с шкалой приборов диагональю 10,25 дюйма с несколькими режимами отображения информации и возможностью вывода карты навигатора. Для версии традиционно будет предложены спортивные руль и передние кресла, а также особая отделка с контрастной красной декоративной строчкой и логотипами GTI.

Под капотом будет располагаться турбированный мотор 2.0 TSI мощностью 207 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. В паре с ним будет работать исключительно 7-ступенчатая роботизированная КП DSG с двумя сцеплениями. В результате на разгон до "сотни" потребуется 6,5 с, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Премьера новинки намечена на конец июня.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen начала продажи юбилейной версии Golf GTI Clubsport 45, посвященной 45-летию GTI.