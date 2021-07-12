Во Львове заметили пару роскошных суперкаров из Европы. Фото

Во Львове на улицах города заметили два роскошных и дорогих авто с почти идентичными европейскими номерами Lamborghini и Mercedes-Benz. Страна регистрации люксовых машин – Германия.

Снимки в Instagram опубликовал пользователь m.novoosad. "Нашумевшего комбо во Львове: Lamborghini Huracan Evo RWD и Mercedes-Benz G63 AMG", – написал он.

Издание "ТопЖыр" пишет, что общая стоимость двух авто около полумиллиона евро. Владельцем машин является мужчина из Варшавы, Польша.

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Добавим, что Lamborghini Huracan Evo RWD – это итальянский суперкар с задним приводом. Под капотом у авто 610 лошадиных сил. Первую сотню машина набирает за 3,3 секнуды, максимальная скорость 325 км/час.

"Базовый" внедорожник Mercedes-AMG G63 оснащен 585-сильным V8 твин-турбо. Однако версия авто на фото является доработанной, поэтому мощность авто может быть увеличена.

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