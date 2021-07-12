Во Львове заметили пару роскошных суперкаров из Европы. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Новости
2 минуты
393
Во Львове заметили пару роскошных суперкаров из Европы. Фото

Во Львове на улицах города заметили два роскошных и дорогих авто с почти идентичными европейскими номерами Lamborghini и Mercedes-Benz. Страна регистрации люксовых машин – Германия.

Снимки в Instagram опубликовал пользователь m.novoosad. "Нашумевшего комбо во Львове: Lamborghini Huracan Evo RWD и Mercedes-Benz G63 AMG", – написал он.

Mercedes-Benz G63 AMG и Lamborghini Huracan Evo RWD

Издание "ТопЖыр" пишет, что общая стоимость двух авто около полумиллиона евро. Владельцем машин является мужчина из Варшавы, Польша.

Видео дня

Добавим, что Lamborghini Huracan Evo RWD – это итальянский суперкар с задним приводом. Под капотом у авто 610 лошадиных сил. Первую сотню машина набирает за 3,3 секнуды, максимальная скорость 325 км/час.

Lamborghini Huracan Evo RWD и Mercedes-Benz G63 AMG на улицах Львова

"Базовый" внедорожник Mercedes-AMG G63 оснащен 585-сильным V8 твин-турбо. Однако версия авто на фото является доработанной, поэтому мощность авто может быть увеличена.

Итальянский суперкар Lamborghini Huracan Evo RWD
Элитные авто на улицах Львова
Роскошные авто на общую сумму более 500 тысяч евро
Элитные авто во Львове
Lamborghini Huracan Evo RWD
Mercedes-Benz и Lamborghini
Спецверсия Lamborghini Huracan Evo RWD

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве таможенники изъяли у иностранца лимитированный Lamborghini Aventador SVJ Roadster стоимостью 19 млн. грн.

УкраинаЛьвовавтоLamborghiniMercedes-BenzMercedes-AMG