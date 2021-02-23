Во Флориде в 2021 году построят 10 портов для летающих такси

В штате Флорида, США, планируют построить в 2021 году не менее 10 портов для летающих транспортных средств. Такие площадки создаст компания Lilium, которая уже разработала пятиместные воздушные такси с максимальной дальностью полета 300 км.

Порты позволят пассажирам добраться до нужного места во Флориде за считанные минуты, поскольку самолет может достичь максимальной скорости 300 км/ч. Учитывая количество портов, цель компании в том, чтобы обеспечить 140 миллионов пассажиров, прибывающих во Флориду, быстрыми транспортными средствами в любом месте в пределах штата. Об этом сообщает сайт autoevolution.

"Почти все 20 миллионов жителей Флориды живут на расстоянии 30 минут езды от нашего вертипорта, а 140 миллионов ежегодных посетителей штата смогут быстро добраться к месту назначения", – сказал главный операционный директор компании Lilium Ремо Гербер.

Автомобили с вертикальной посадкой и взлетом (VTOL) специально построили для густонаселенных городских районов, поскольку им требуется меньше места, по сравнению со стандартным самолетом. Кроме того, они создают меньше шума, а если оснащены электрическими двигателями, то и снижают выбросы к нулю.

Первое место, где построят вертипорт во Флориде, объявят этой весной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании в этом году построят первый в мире порт для электрического и автономного воздушного транспорта. Его территория будет на 60% меньше, чем у обычной вертолетной площадки. Используя инновационное строительство, такие порты смогут устанавливать за считанные дни.