Внушительную коллекцию спорткаров Ford показали в сети. Видео

Сергей Иванов
Новости
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Внушительную коллекцию спорткаров Ford показали в сети. Видео

Автомобили Mustang пользуются огромной популярностью во всем мире, но не каждый коллекционер потратит 40 лет на создание уникальной коллекции. В Техасе обнаружили собрание из более чем 200 спорткаров Ford и Shelby.

Об этом сообщает на своем портале в Facebook представители автомобильного музея Petersen из Лос-Анджелеса. Более 40 лет Гэри Томас посвятил коллекционированию автомобилей Ford.

Более 40 лет Гэри Томас посвятил коллекционированию автомобилей Ford

Многие автомобили имеют интересную историю. Например, модель 427 Cobra была задействована на съемках культового фильма "Форд против Феррари". Ее выставили в качестве главного приза на лотерейном розыгрыше. Гэри Томас купил несколько билетов, рассчитывая, что его деньги будут использованы на благое дело, но в итоге получил выигрышный билет и пополнил свою коллекцию раритетов.

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Есть в его собрании подборка хот-родов и родстеров, которые были произведены в период с 1930-х по 1950-е годы, включая первое в истории транспортное средство, которое он научился водить – трактор Ford 1942 года выпуска, принадлежавший его деду. Каждый отдельный экземпляр заслуживает внимания, а коллекцию мистера Томаса можно смело назвать настоящим музеем Ford в Техасе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Днепре открылся музей ретро-авто Old Cars Gallery.

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