Внушительную коллекцию спорткаров Ford показали в сети. Видео

Автомобили Mustang пользуются огромной популярностью во всем мире, но не каждый коллекционер потратит 40 лет на создание уникальной коллекции. В Техасе обнаружили собрание из более чем 200 спорткаров Ford и Shelby.

Об этом сообщает на своем портале в Facebook представители автомобильного музея Petersen из Лос-Анджелеса. Более 40 лет Гэри Томас посвятил коллекционированию автомобилей Ford.

Многие автомобили имеют интересную историю. Например, модель 427 Cobra была задействована на съемках культового фильма "Форд против Феррари". Ее выставили в качестве главного приза на лотерейном розыгрыше. Гэри Томас купил несколько билетов, рассчитывая, что его деньги будут использованы на благое дело, но в итоге получил выигрышный билет и пополнил свою коллекцию раритетов.

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Есть в его собрании подборка хот-родов и родстеров, которые были произведены в период с 1930-х по 1950-е годы, включая первое в истории транспортное средство, которое он научился водить – трактор Ford 1942 года выпуска, принадлежавший его деду. Каждый отдельный экземпляр заслуживает внимания, а коллекцию мистера Томаса можно смело назвать настоящим музеем Ford в Техасе.

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