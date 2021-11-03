В Днепре открылся музей ретро-авто Old Cars Gallery

В Днепре открылся автомобильный музей Old Cars Gallery. На площади в 300 м2 в здании бывшего дилерского центра Ford расположились более двадцати редких старинных автомобилей разных марок.

Об этом на своем Youtube-канале рассказал реставратор и коллекционер Oleg АС. В просторном шоу-руме представлены американские Cadillac, Сhevrolet и Packard, немецкие BMW и Mercedes-Benz, британские Bentley, Jaguar, Triumph и Lagonda, советские "Чайка" и "ЗиМ".

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Все машины находятся в идеальном состоянии. Они демонстрируют развитие мирового автопрома с 20-х до 60-х годов прошлого века. В ближайшем будущем коллекцию автомобильных редкостей планируется расширить.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в запорожском музее "Фаэтон" открылась новая большая экспозиция.