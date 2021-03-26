Владелец Tesla Model 3 доказал ее невиновность с помощью "черного ящика"

Владелец Tesla Model 3 доказал невиновность своего авто с помощью Event Data Recorder (EDR), аналога черных ящиков самолета. Автопилот его машины обвиняли в аварии.

На Youtube-канале Wham Baam Teslacam рассказали об инциденте, который произошел с владельцем Tesla Model 3. Его автомобиль из гаража вывозил парковщик, который въехал в другие авто и пробил ним стену. В аварии он обвинил автопилот Tesla, который, по его словам, взял на себя управление и сам врезался. Об этом сообщает Motor1.

Владелец электрокара считал, что это ложь и решил достать информацию с EDR, чтобы доказать это. "Черный ящик" показывает такие вещи, как нажатие каждой педали, как ехал автомобиль, какие настройки включены или выключены, сколько весит водитель, пристегнут ли ремень безопасности и многое другое.

Владелец Model 3 связался с Tesla для получения информации с EDR, но там отказались ее передавать по юридическим причинам. Мужчина решил обратиться к технику и Event Data Recorder показал все, что произошло во время аварии.

Оказалось, что водитель перепутал педаль акселератора с тормозами. Это доказывает, что транспортное средство самостоятельно внезапно не ускорялось, и не несет ответственности за аварию. Страховая компания владельца Tesla и автостоянка все еще находятся в судебном процессе, но информация EDR может доказать, что виноват должен был парковщик.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США из-за Tesla хотят ужесточить правила автономного вождения. Компанию обвиняют в том, что ее автопилот тестируют на дорогах общего пользования, и за этим нет надлежащего контроля.