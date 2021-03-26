Власник Tesla Model 3 довів її невинуватість за допомогою "чорного ящика"

Власник Tesla Model 3 довів невинуватість свого авто за допомогою Event Data Recorder (EDR), аналога чорних скриньок літака. Автопілот його машини звинувачували в аварії.

На Youtube-каналі Wham Baam Teslacam розповіли про інцидент, який трапився з власником Tesla Model 3. Його автомобіль з гаражу вивозив паркувальник, який в'їхав в інші авто і пробив ним стіну. В аварії він звинуватив автопілот Tesla, який, за його словами, взяв на себе керування і сам врізався. Про це повідомляє Motor1.

Власник електрокара вважав, що це брехня і вирішив дістати інформацію з EDR, щоб довести це. "Чорний ящик" показує такі речі, як натискання кожної педалі, як їхав автомобіль, які налаштування ввімкнені чи вимкнені, скільки важить водій, чи пристебнутий ремінь безпеки і багато іншого.

Власник Model 3 зв’язався з Tesla для отримання інформації з EDR, але там відмовилися її передавати з юридичних причин. Чоловік вирішив звернутися до техніка і Event Data Recorder показав все, що сталося під час аварії.

Виявилося, що водій переплутав педаль акселератора з гальмами. Це доводить, що транспортний засіб самостійно раптово не прискорювався, і не несе відповідальності за аварію. Страхова компанія власника Tesla та автостоянка все ще перебувають у судовому процесі, але інформація EDR може довести, що винен був паркувальник.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США через Tesla хочуть зробити суворішими правила автономного водіння. Компанію звинувачують у тому, що її автопілот тестують на дорогах загального користування, і за цим немає належного контролю.