В США автомобильный номер продают за $25 млн

Уникальный номерной знак выставили на торги в США. Он зарегистрирован в американском штате Калифорния и предлагается на электронном аукционе. На сегодняшний день стоимость лота приблизилась к $25 млн.

Об этом сообщает Robb Report. Уникальный номерной знак ММ в свое время заказал для себя любитель подобных артефактов Майкл Модецки. Собственно, эти буквы являются инициалами его имени. Для продажи Модецки создал специальный сайт с разнообразной информацией о себе и своем номерном знаке.

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Эксклюзивность обычной с виду таблички заключается в том, что в Калифорнии он единственный с двумя одинаковыми символами. Номер выставлен на продажу на популярном аукционе по продаже цифровых произведений искусств OpenSea.

На сегодняшний день цена достигала цены 5888 Ethereum, что эквивалентно $24 888 635. Высокая стоимость объясняется тем, что покупатель получает не только номерной знак и право использовать его на своем авто, но и невзаимозаменяемый токен (NFT). Последний служит доказательством подлинности и собственности, а ID-номер токена и индивидуальный QR-код нанесены с помощью лазерной гравировки на обратную сторону металлической таблички.

На сегодняшний день это самый дорогой номерной знак, когда-либо продаваемый в США. До этого рекорд принадлежал номеру штата Делавэр с единственной цифрой 6, который продали за $675 тысяч. Ранее мы уже рассказывали, что в Нью-Йорке предлагают продать номера "New York" за $20 млн, правда, покупатель пока не дал о себе знать. Также в списке рекордсменов находится номер с цифрой 1, который приобрели в Абу Даби за $14,8 млн., а в Великобритании предлагают приобрести номерной знак "F1" за скромные $48 млн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине возможно сохранить за собой номерной знак при продаже авто, но передать его вместе с машиной новому владельцу нельзя.