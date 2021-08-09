Вьетнамские умельцы изготовили классическую Ferrari из дерева. Видео

Энтузиасты из Вьетнама, которые известны своими разнообразными проектами из дерева, создали очередной шедевр. На этот раз вдохновение мастера черпали в образе классического Ferrari 250 GTO.

Авторы проекта ND – Woodworking Art разместили на YouTube свое очередное творение – электрокар по мотивам культового Ferrari (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Какой автомобиль является самым дорогим в мире? Если речь идет о современной легковой машине, то этот титул принадлежит Rolls-Royce Boat Tail, который предположительно оценивается в $28 млн. Официально самым дорогим признан еще один эксклюзив – Bugatti La Voiture Noire, заявленная стоимость которого $18,7 млн. Но оба этих автомобиля просто меркнут по сравнению с классическим Ferrari 250 GTO 1963 года с шасси под номером 4153GT, который в 2018 году был приобретен Дэвидом МакНилом за $70 млн.

Но что делать "простым смертным", которые хотят иметь в своем гараже один из таких суперкаров? Решение предложили вьетнамские мастера из ND – Woodworking Art, которые изготовили из дерева ходовую модель по мотивам Ferrari 250 GTO. Весь процесс запечатлели на видео и разместили на популярном хостинге.

Несмотря на уменьшенный размер реплика 250 GTO оснащена электромотором и комплектом обычных аккумуляторов, что позволяет ей передвигаться по обычным дорогам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во Вьетнаме построили суперкар за 500 долларов.