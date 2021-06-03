Bugatti представила готовый экземпляр модели La Voiture Noire

Французская компания представила готовый экземпляр своей самой эксклюзивной и самой дорогой модели La Voiture Noire. 16-цилиндровый гиперкар оценили в $13,4 млн.

Об этом сообщает пресс-служба. Концепт La Voiture Noire показали несколько лет назад на престижном автошоу в Женеве. Вокруг автомобиля сразу возникло много слухов и легенд.

На превращение концепта в полноценный автомобиль, на котором можно выезжать на дорогу, потребовалось два года. За это время La Voiture Noire лишился статуса самого дорогого современного автомобиля в мире, уступив пальму первенства эксклюзивному Rolls-Royce Boat Tail за $28 млн.

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Но это вовсе не значит, что черный гиперкар из Мюльсхама с его 16-цилиндровым мотором и ураганной динамикой стал менее эксклюзивным. В отличие от того же Boat Tail, которых будет изготовлено 3 экземпляра, La Voiture Noire останется единственным в своем роде.

По словам создателей, La Voiture Noire является современной интерпретацией машины Жана Бугатти Bugatti Type 57 SC Atlantic. На постройку автомобиля ушло 65 тысяч человеко-часов ручного труда.

От родственного купе Chiron модель отличается удлиненной на 250 мм колесной базой, а длина выросла на 450 мм. Кроме того, La Voiture Noire имеет совершенно уникальный дизайн кузова из карбона, покрытый прозрачным лаком, а также особую LED-светотехнику и 6 патрубков выхлопной системы.

Для отделки салона использованы лучшие сорта кожи ручной выделки, карбоновые панели и полированный алюминий. В процессе работы над машиной были внесены многочисленные изменения в конструкцию. В частности, автомобиль получил более эффективную систему охлаждения двигателя, новые колесные диски, а также прошел полный цикл испытаний в аэродинамической трубе и на тестовом полигоне. По слухам, автомобиль пополнит коллекцию давнего фана продукции Bugatti – звезды футбола Криштиану Рональду.

А тем временем, в материнском концерне Volkswagen уже заявили, что в конце нынешнего года всех ценителей марки Bugatti ждет презентация совершенно новой модели. Поговаривают, что это будет родстер Chiron…

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, особую версию Bugatti за $3,4 миллиона посвятили асам Первой мировой,