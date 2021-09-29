В Японии построили автомобиль в честь Пола Уокера

Японская тюнинговая компания Tom’s Racing и журнал для поклонников "прокачанных" авто Safari объединили усилия по созданию особой версии спорткара Toyota GR Supra. Модель будет изготовлена в трех экземплярах.

Об этом сообщает портал Сarscoops. Уникальное купе создано в честь известного голливудского актера Пола Уокера, звезды культовой франшизы "Форсаж", трагически погибшего в ДТП в 2013 году.

Ателье Tom’s Racing и японский журнал для любителей тюнинга Safari решили увековечить память об актере в модели Supra, которую Тома очень любил и имел несколько экземпляров в своей коллекции.

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"Именной" автомобиль получил стильный аэродинамический обвес с большим задним антикрылом, 20-дюймовые легкосплавные диски BBS LM, подвеску с активными амортизаторами KW V3 и ряд других тюнинговых элементов. Кроме того, Tom’s Racing установил свой блок управления двигателем, который позволил увеличить мощность 3-литровой турбированной рядной "шестерки" c 387 до 420 л.с.

Также в ателье провели модернизацию салона. Для отделки использована светлая кожа. Всего планируется изготовить три экземпляра купе по цене 1 297 000 йен ($116759). Прием заказов на модель откроется 31 октября, и, если желающих будет более трех, между всеми претендентами будет проведена лотерея.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota Supra из "Форсажа" продали за полмиллиона долларов.