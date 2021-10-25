В Украине ждут обновленный Renault Koleos

С 1 ноября в официальной дилерской сети Renault стартуют продажи обновленной модели Koleos. Автомобиль получил обновленную внешность, мощный бензиновый двигатель и бесступенчатый вариатор CVT.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получил новую светотехнику, колесные диски увеличенного диаметра, хромированные корпусы зеркал и ряд других опций, подчеркивающих премиальный статус новинки.

В частности, передние LED-фары обеспечивают на 25% лучшие показатели освещенности, чем галогенные аналоги, и на 10% потребляют меньше электроэнергии. А в задние светодиодные 3D-фонари интегрировали динамические указатели поворота.

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Обновленный Koleos оснащен бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. Он работает в паре с адаптивным вариатором CVT X-Tronic, который имеет 7 "виртуальных" передач. Крутящий момент распределяется между всеми ведущими колесами посредством фирменной системы полного привода. В зависимости от дорожных условий водитель может самостоятельно выбирать оптимальные режимы работы трансмиссии: 2WD, Auto или 4WD Lock. Высокий ездовой комфорт обеспечит полностью независимая подвеска всех колес.

В соответствии со статусом флагмана модельной гаммы компании, Renault Koleos имеет богатую комплектацию. В нее вошли мультимедийная система R Link2 с сенсорным экраном и технологией репликации смартфона, аудиосистема Bose, контурная подсветка салона с возможностью выбора одного из 5 цветов, электропривод двери багажника, система вентиляции и подогрева передних кресел.

Дополнительный комфорт обеспечат регулируемые по углу наклона спинки задних сидений, обогрев задних боковых сидений, лобового стекла и руля, а также система трансформации заднего ряда Easy Break. Покупатели смогут выбрать из нескольких вариантов кожаной отделки салона и материалов декора.

За безопасность новинки отвечают многочисленные системы помощи водителю, включая системы контроль рядности, "слепых зон", автоматическое переключение света и помощи при парковке.

Обновленный Renault Koleos собирается на заводе альянса в южнокорейском городе Пусан. Стоимостью новинки стартует с отметки 648900 грн.

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