Дизайнер превратил ретрокар Renault в гостиничный 'люкс'

В этом году компания Renault отмечает 60-летие модели Renault 4. По случаю юбилея дизайнер Матье Леханнер создал необычный концепт-кар Suite №4, соединивший в себе мобильность и архитектурные элементы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Легендарная модель Renault 4 выпускалась более 30 лет и за это время нашла более 8 миллионов поклонников по всему миру. Матье Леханнер решил отдать дань уважения модели и представил свое видение машины. В соответствии с модными трендами в движение автомобиль приводится с помощью электромотора, а его дизайн навеян элементами интерьера отелей премиум класса.

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Концепт Suite №4 создан на базе Renault 4L, но часть кузова выполнена из поликарбоната, который обеспечивает пассажирам в салоне много света. Прозрачная крыша с солнечными элементами поможет подзаряжать батарею автомобиля. Еще одним напоминанием, что автомобиль имеет электрическое "сердце", привычная радиаторная решетка уступила место авторской декоративной панели из полированного алюминия. В свою очередь светлая матовая краска напоминает по фактуре бетон, чтобы придать облику машины солидности и основательности.

Внутри были использованы текстильные ткани, чтобы сделать интерьер уютным. Передние сиденья и приборная панель покрыты желтым бархатом, а задние сиденья отделаны толстой ребристой тканью из шенилловых нитей, что делает их более прочными.

Багажник также претерпел большие изменения. Он имеет напольное покрытие из натурального волокна и деревянную выдвижную панель, которую можно использовать в качестве скамейки для отдыха. Все материалы были предоставлены лучшими парижскими производителями мебели.

"Я хотел объединить мир автомобилей и архитектуры, чтобы создать гостиничный номер под открытым небом, – говорит Леханнер. – Это даже лучше, чем роскошный "люкс", автомобиль находится именно там, где вы хотите, – у моря, посреди поля или в путешествии, о котором вы всегда мечтали".

Suite N°4 дебютирует в этот уикенд на выставке архитектуры и декора Maison & Objet в Париже. А с ноября уникальный концепт пополнит коллекцию шоу-рума "Ателье Renault" на Елисейских полях.

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