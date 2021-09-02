В Украине заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: адреса

В нескольких областях и городах Украины с пятницы, 3 сентября, начнут работать камеры фиксации нарушений ПДД. Их установили на трассах в Винницкой, Львовской и Черниговской областях, а также в Полтаве, Николаеве, Харькове и Хусте.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook . Приборы фиксации правонарушений "Каскад" будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Эти участки дорог были выбраны из-за многочисленных нарушений скоростного режима, которые приводили к ДТП, в том числе, с тяжелыми последствиями.

Где будут работать новые камеры:

Винницкая область

на 294 км + 619 автодороги М-21 в направлении Винницы (ограничение скорости 50 км/ч)

Видео дня

на 294 км + 567 автодороги М-21 в направлении Житомира (ограничение 50 скорости км/ч)

на 371 км + 527 автодороги М-30 в направлении Хмельницкого (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 377 автодороги М-30 в направлении Винницы (ограничение скорости 50 км/ч)

на 404 км + 640 автодороги М-30 в направлении Умани (ограничение скорости 50 км/ч)

Львовская область

на 685 км + 309 автодороги М-06 в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч)

Черниговская область

на 60 км + 426 автодороги Н-07 в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч)

на 6 км + 414 автодороги М-01-02 в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч)

на 43 км + 993 автодороги М-02 в направлении. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 125 км + 385 автодороги М-02 в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)

м. Полтава

ул. Европейская, 155 в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Рассветная, 14 в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Маршала Бирюзова, 32 в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч)

м. Николаев

просп. Героев Украины, 20 в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Богоявленский, 125 в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч)

м. Харьков

просп. Науки, 12, в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч)

Белгородское шоссе, 2, в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)

м. Хуст

ул. Львовская, 157, в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Ивана Франко, 165, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Волошина, 81, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 97 приборов контроля, расположенных в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, а также в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 26 июля в нескольких областях Украины начали работать камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установили на автодорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в Харькове и Кропивницком.