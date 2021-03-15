В стране за год подорожали все виды горючего: Госстат Украины

В Украине с февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожали все виды моторного топлива. В частности, цена бензина А-92 в среднем составила 26,07 грн за 1 литр, что на 2,6% больше, чем в феврале 2020-го.

Бензин А-95 стоит 27,19 грн за 1 л (на 2,6% больше). Дизельное топливо подорожало на 2,1% до 26,35 грн за 1 л. Сжиженный газ с февраля 2020 подорожал до 14,58 грн за 1 л (на 23,1% больше). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине средняя розничная стоимость сжиженного газа за месяц выросла на 2,2 грн/л, или на 17%, до 15,39 грн/л. На станциях премиум-сегмента ОККО, WOG и SOCAR газ подорожал в пределах 2-2,5 грн/л.

Также в стране усилят борьбу против нелегального оборота горючего. Для этого Гостаможслужба, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция должны подать в Кабмин предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива.

Кроме того, с участием представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции, активизируют деятельность рабочих групп и проведут совместные меры по борьбе против нелегального горючего.