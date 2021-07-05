В Украине возникли проблемы с растаможкой 'евроблях' из трех стран: названа причина

В Украине возникли проблемы с растаможкой авто на еврономерах из Чехии, Словакии и Болгарии. Наша страна еще не получила разъяснения от этих государств, как нужно снимать с учета и оформлять договор купли-продажа машин.

Как пишет UBR, на таможне нет единой процедуры снятия авто с учета из этих стран. "Таможня еще до конца не понимает, как будет проходить процедура снятия с учета: с вывозом или без него, с транзитными номерами или нет, с отметками или же без них, со справками или нет... Но евроблях именно этих регистраций – много", – пояснил юрист Иван Казачук.

Отмечается, что Чехия и Словакия не снимают с учета машины на территории своих стран. А ввести в Украину авто с европейской регистрацией дорого, ведь тогда теряется льгота для растаможки.

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"То есть людям говорят "растаможивайтесь, но снимайтесь с учета". Но, чтобы сняться с учета – нужно вывезти. А если вывезешь – не подпадаешь под этот закон. Вот поэтому и ждем разъяснений", – объяснил юрист.

В Болгарии же регистрационная база авто закрыта, ею могут пользоваться только внутри страны. Выяснить через нее, снят ли автомобиль с учета или нет – невозможно. Когда авто ввозят как импорт, то по транзитным номерам таможеннику видно, что с учета она снята. Но в случае с болгарскими авто есть трудности.

Юрист добавил, что можно направить запрос от украинской таможни в Болгарию с целью получения официального ответа. Но ответ может прийти через несколько месяцев. А если авто уже находится на таможенном оформлении, то до момента получения ответа машине придется находиться на таможенном терминале.

Добавим, что сейчас владельцы "евроблях" в Украине ждут временный порядок, который согласно закону №1402-ІХ должен быть прописан Кабинетом министров на протяжении месяца после его вступления в силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине есть около 150 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которые их владельцы не могут растаможить. Если они не сделают это вовремя, им грозит штраф в 170 тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал, чтобы растаможить "евробляху", ее надо снять с учета в стране, в которой она зарегистрирована. В нескольких странах это можно сделать дистанционно.