В Украине возникли серьезные проблемы с растаможкой "евроблях": кому грозят штрафы в 170 тыс. грн

В Украине есть около 150 000 автомобилей с иностранной регистрацией, которые их владельцы не могут растаможить. Если они не сделают это вовремя, им грозит штраф в 170 000 гривен.

Причиной проблемы растаможки является то, что декларации от тех, кто совершал плановый перезаезд через украинские КПП на границе с Россией, не принимают. Их машины отказываются растаможивать. Об этом сообщает сайт UBR.

Таможенники говорят, что из-за того, что эти машины заезжали из России, они подпадают под запрет п.2 закона №1402-IX. В то же время владельцы "евроблях" и общественные организации настаивают, что процедура перезаезда никак не связана с этим положением, и в поправке речь идет о невозможности льготного растаможивания для автомобилей, которые были ввезены напрямую из России или там же сделаны.

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Пока даже опытные брокеры не могут гарантировать растаможку таких "евроблях". Говорят, что если ситуация будет обостряться, то могут выйти на протест под Офис президента и Кабинет Министров.

Некоторые автовладельцы пытаются вывезти такие машины за границу, чтобы избежать штрафа, но таможенная служба их не пропускает. Хотя есть прописанная возможность это сделать, заплатив 8500 Разобрать автомобили они тоже не могут, потому что это будет нарушением таможенных правил и также штраф 170 000 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, чтобы растаможить "евробляху", ее надо снять с учета в стране, в которой она зарегистрирована. В нескольких странах это можно сделать дистанционно.