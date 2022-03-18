В Украине снижены цены на автомобильное топливо

Стоимость автомобильного топлива на украинских АЗС снизилась. С 18 марта вступает в силу закон №7137-д, снижающий налоги и сборы на бензин и дизель.

Об этом сообщает Министерство экономики на своей странице в Facebook. В соответствии с принятым законом в Украине отменяется акциз на топливо, а НДС снижает с 20 до 7%. Благодаря этому стоимость дизельного топлива будет ниже на 5 гривен за литр, а бензина – на 7 гривен.

С 18 марта цены на бензин опустились с 43,52 до 35,76 грн. за литр, а стоимость дизельного топлива снижено с 44,90 до 39,96 гривен. В Минэкономикии подчеркивают, что это позволит закупить достаточно топлива для посевной кампании и перевозки критически важных грузов.

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Ожидается, что это не последнее снижение цен на автомобильное топливо. Ранее Кабмин принял решение на время военного положения разрешить продажу стандартов Евро-3 и Евро-4. Эти виды топлива дешевле современных нефтепродуктов, соответствующих Евро-5. В первую очередь бензин и дизель старых стандартов будет направляться на нужды защитников Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сервисных центрах МВД возобновили регистрацию авто.

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