В Украине продают Mercedes-Benz Майли Сайрус

На популярном украинском портале по продаже автомобилей предлагают приобрести Mercedes-Benz, который снимался в клипе американской поп-звезды Майли Сайрус.

Об этом сообщает портал TopGir. Седан Mercedes-Benz S500 (W220) 2005 года выпуска принимал участие в съемках клипа Майли Сайрус на песню Nothing breaks like a heart. Видео снимали в Киеве, а по сюжету певица за рулем этого авто убегала от полиции по Дарницкому мосту (чтобы посмотреть видео с этим авто, доскролльте новость до конца).

Как сообщает продавец, в клипе снимались три одинаковых Mercedes-Benz, обклеенных пленкой "хамелеон". В клипе видно, как один из них изрешетили пулями, а второй разбили на трассе. В результате "в живых" остался только один экземпляр.

Невысокая стоимость "киногероя" – 8 тысяч долларов – объясняется возрастом авто и тем, что за 16 лет на седане накатали 540 тысяч км. Впрочем, по словам продавца, автомобиль сохранился в хорошем состоянии и требует лишь незначительного ремонта. В частности, необходимо починить систему подогрева руля, настроить функцию массажа кресел, а также "вернуть к жизни" кондиционер.

Автомобиль оснащен 306-сильный V8, который снабдили газобаллонным оборудованием. В паре с ним работает 5-ступенчатая АКП, а привод осуществляется на все колеса благодаря фирменной системе 4Matiс.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании на продажу выставили один из автомобилей, обслуживавших королеву Елизавету II.