В Украине приостановили продажу электронных полисов автогражданки из-за кибератаки

Украинские страховые компании приостановили оформление электронных полисов автогражданки. Это связано со сбоем баз данных Моторного страхового бюро после масштабной кибератаки на госорганы Украины.

Об этом пишет "Экономическая правда". В то же время в бумажном виде полис оформить можно, его вышлют почтой или можно будет забрать в отделении.

Издание, ссылаясь свою информацию, пишет, что возобновление баз данных займет около недели.

Видео дня

Сбой в реестре Моторного бюро произошел 14 января, когда сайты украинских госучреждений атаковали хакеры.

Реестр содержит данные миллионов владельцев автомобилей в Украине. В Государственной службе спецсвязи заверили, что он не был поврежден, а работа будет восстановлена в ближайшее время – но когда точно, в ведомстве не говорят.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились подробности кибератаки. Так, некоторые сайты были уничтожены вручную.