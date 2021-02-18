В Украине права можно будет заказать в приложении "Дія"

В Украине через приложение "Дія" можно будет заказать водительское удостоверение. Соответствующую функцию поддержал Кабинет Министров.

Раньше, если вы хотели заменить свое водительское удостоверение в случае его утери, кражи, повреждения или утери, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, или делать это с помощью "кабинета водителя". Теперь эта возможность доступна в "Дії". Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

"Сейчас Правительство поддержало еще одну совместную инициативу МВД и Минцифртрансформации – возможность заказать замену водительского удостоверения, как в е-кабинете водителя на сайте http://hsc.gov.ua так и в мобильном приложении "Дія". Онлайн заявка – онлайн оплата – один визит в сервисный центр. Еще один шаг к государству в смартфоне!" – сказал глава МВД Арсен Аваков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство поддержало инициативу МВД по упрощению процедуры приобретения транспортного средства. Теперь зарегистрировать новый автомобиль и получить полный комплект документов можно будет в дилерском автосалоне без посещения сервисного центра МВД. Такую возможность реализуют также в "Дії" и в Едином государственном вебпортале электронных услуг.