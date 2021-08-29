В Украине появятся новые патрули с приборами TruCAM: адреса

С понедельника, 30 августа, на дорогах в нескольких областях Украины появится десять новых участков фото- и видеофиксации нарушений скорости. В частности, с помощью приборов TruCAM.

Их количество увеличат – в целом будет работать 180 приборов. Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции Украины.

Новые участки использования TruCAM запустили в:

Житомирской области;

Ивано-Франковской области;

Запорожской области:

Кировоградской области:

Харьковской области;

Донецкой области.

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Донецкая область:

г. Краматорск, ул. Левобережная.

Житомирская область:

4-9 км автодороги Р-18 Житомир – Попельня – Сквира – Володарка – Ставище.

Запорожская область:

г. Запорожье, ул. Скворцова;

г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.

Ивано-Франковская область:

51-55 км автодороги Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга;

137-139 км автодороги Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга;

113-116 км автодороги Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Каменец-Подольский.

Кировоградская область:

г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;

г. Кропивницкий, ул. Мурманска.

Харьковская область:

519-532 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться в общем на 319 участках дорог.

Об использовании правоохранителями приборов TruCAM водителей будут информировать предупредительные знаки относительно фото- и видеофиксацию нарушений.

Непосредственно же в местах их фиксации будет стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 26 июля в нескольких областях Украины начали работать камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установили на автодорогах Житомирщины, Кировоградщины, в Харькове и Кропивницком.