В Украине появятся новые патрули с приборами TruCAM: адреса
С понедельника, 30 августа, на дорогах в нескольких областях Украины появится десять новых участков фото- и видеофиксации нарушений скорости. В частности, с помощью приборов TruCAM.
Их количество увеличат – в целом будет работать 180 приборов. Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции Украины.
Новые участки использования TruCAM запустили в:
Житомирской области;
Ивано-Франковской области;
Запорожской области:
Кировоградской области:
Харьковской области;
Донецкой области.
Донецкая область:
г. Краматорск, ул. Левобережная.
Житомирская область:
4-9 км автодороги Р-18 Житомир – Попельня – Сквира – Володарка – Ставище.
Запорожская область:
г. Запорожье, ул. Скворцова;
г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.
Ивано-Франковская область:
51-55 км автодороги Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга;
137-139 км автодороги Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга;
113-116 км автодороги Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Каменец-Подольский.
Кировоградская область:
г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;
г. Кропивницкий, ул. Мурманска.
Харьковская область:
519-532 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться в общем на 319 участках дорог.
Об использовании правоохранителями приборов TruCAM водителей будут информировать предупредительные знаки относительно фото- и видеофиксацию нарушений.
Непосредственно же в местах их фиксации будет стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 26 июля в нескольких областях Украины начали работать камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установили на автодорогах Житомирщины, Кировоградщины, в Харькове и Кропивницком.