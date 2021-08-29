В Украине появятся новые патрули с приборами TruCAM: адреса

Марина Лисничук
Марина Лисничук
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Фото- и видеофиксация нарушений скорости

С понедельника, 30 августа, на дорогах в нескольких областях Украины появится десять новых участков фото- и видеофиксации нарушений скорости. В частности, с помощью приборов TruCAM.

Их количество увеличат – в целом будет работать 180 приборов. Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции Украины.

Новые участки использования TruCAM запустили в:

  • Житомирской области;

  • Ивано-Франковской области;

  • Запорожской области:

  • Кировоградской области:

  • Харьковской области;

  • Донецкой области.

В шести областях появится еще 10 участков с фото- и видеофиксацией нарушений скорости
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Где будут работать новые радары TruCAM

Донецкая область:

  • г. Краматорск, ул. Левобережная.

Житомирская область:

  • 4-9 км автодороги Р-18 Житомир – Попельня – Сквира – Володарка – Ставище.

Запорожская область:

  • г. Запорожье, ул. Скворцова;

  • г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.

Ивано-Франковская область:

  • 51-55 км автодороги Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга;

  • 137-139 км автодороги Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга;

  • 113-116 км автодороги Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Каменец-Подольский.

Кировоградская область:

  • г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;

  • г. Кропивницкий, ул. Мурманска.

Харьковская область:

  • 519-532 км автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Новые участки, где будут работать патрульные с приборами TruCAM

Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться в общем на 319 участках дорог.

Об использовании правоохранителями приборов TruCAM водителей будут информировать предупредительные знаки относительно фото- и видеофиксацию нарушений.

Непосредственно же в местах их фиксации будет стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.

Участки, где скорость на дорогах будут измерять приборами TruCAM

Как сообщал OBOZREVATEL, с 26 июля в нескольких областях Украины начали работать камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установили на автодорогах Житомирщины, Кировоградщины, в Харькове и Кропивницком.

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