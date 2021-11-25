В Украине появятся 10 новых систем фотовидеофиксации
Полиция установила еще 10 новых комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения. Они заработают в трех городах и четырех областях Украины. Всего с 26 ноября на дорогах Украины будет работать 246 комплексов автофиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
"С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – отметил Белошицкий.
Приборы фиксации правонарушений будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Расположение приборов:
Запорожье:
ул. Немировича-Данченко, 73 в направлении ул. Лермонтова.
Львов:
просп. Святого Иоанна Павла II, 35 в направлении просп. Червоной Калины;
ул. Княгини Ольги, 100-К в направлении ул. Владимира Великого.
Тернополь:
просп. Степана Бандеры, 90 в направлении ул. Евгения Коновальца.
Донецкая область:
на 36 км автодороги Н-20 в направлении г. Константиновка.
Николаевская область:
на 139 км автодороги М-14 в направлении с. Константиновка;
на 200 км автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.
Ровенская область:
на 394 км автодороги М-06 в направлении г. Львов;
на 328 км автодороги М-06 в направлении г. Киев.
Харьковская область:
на 49 км автодороги Р-46 в направлении г. Богодухов.
Всего с 26 ноября на дорогах Украины будет работать 246 комплексов фотовидеофиксации, расположенных в 24 городах и 15 областях.
С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД.
Как раньше рассказывал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине вступили в силу новые ПДД.