В Украине появятся 10 новых систем фотовидеофиксации

Полиция установила еще 10 новых комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения. Они заработают в трех городах и четырех областях Украины. Всего с 26 ноября на дорогах Украины будет работать 246 комплексов автофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

"С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – отметил Белошицкий.

Приборы фиксации правонарушений будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

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Расположение приборов:

Запорожье:

ул. Немировича-Данченко, 73 в направлении ул. Лермонтова.

Львов:

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 в направлении просп. Червоной Калины;

ул. Княгини Ольги, 100-К в направлении ул. Владимира Великого.

Тернополь:

просп. Степана Бандеры, 90 в направлении ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область:

на 36 км автодороги Н-20 в направлении г. Константиновка.

Николаевская область:

на 139 км автодороги М-14 в направлении с. Константиновка;

на 200 км автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область:

на 394 км автодороги М-06 в направлении г. Львов;

на 328 км автодороги М-06 в направлении г. Киев.

Харьковская область:

на 49 км автодороги Р-46 в направлении г. Богодухов.

Всего с 26 ноября на дорогах Украины будет работать 246 комплексов фотовидеофиксации, расположенных в 24 городах и 15 областях.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД.

Как раньше рассказывал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине вступили в силу новые ПДД.