В Украину привезли эксклюзивный кроссовер Lamborghini, способный разгоняться свыше 300 км в час

В Украине появился кроссовер Lamborghini Urus в специальной версии Pearl Capsule. Сначала его доставили во Львов, а затем перевезли в Одессу.

Pearl Capsule отличается от стандартных Urus своими элементами освещения и яркими цветами дизайна. Именно эта модель окрашена в зеленый Verde Mantis. Фото модели опубликовали на странице smotra.lutsk.lviv в Instagram.

Кузов автомобиля отделан традиционным для Lamborghini четырехслойным глянцевым покрытием. Крыша, задний диффузор, спойлер и другие элементы выполнены в черном глянцевой цвете. Также кроссовер получил спортивные матово-серые выхлопные патрубки и 23-дюймовые колесные диски черного цвета с зелеными вставками.

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Салон отделан черным цветом и вставками в цвет кузова. Сиденья имеют просрочки в виде традиционного шестиугольного орнамента Q-Citura и вышитые логотипы компании. Кроме того, внутри есть детали из углепластика и анодированного алюминия.

Двигатель Pearl Capsule не меняли. Соответственно у него остался 4,0-литровый V8 твин-турбо агрегат, который выдает 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,6 с, а ее максимальная скорость – 305 км/ч.

Автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. В смешанном цикле он расходует 12,7 литров топлива на 100 километров. Стоит Urus от 222 000 долларов.

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