В Украине названы самые популярные автомобильные бренды июля

В Ассоциации "Укравтопром" подвели итоги минувшего месяца и обнародовали статистуку продаж. В июле в Украине было поставлено на учет 9768 новых легковых авто.

Об этом сообщает пресс-служба организации. По сравнению с июлем прошлого года зарегистрировано на 16% больше новых авто.

В июле лидирующую позицию на рынке сохранила компания Toyota, продукцию которой выбрали 1535 покупателей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, Toyota сохранила за собой титул самого продаваемого автомобиля месяца, которым вновь стал компактный кроссовер Toyota RAV4. В июле его выбрали 659 покупателей.

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Немного отстает от лидера французская компания Renault, которой удалось привлечь под свои знамена 1301 украинских автолюбителей, но по сравнению с июлем 2020 года спрос на автомобили этой марки уменьшился почти на 10%.

На третьем месте с ощутимым 87-процентным ростом оказалась южнокорейская компания Kia, за автомобили которой проголосовали своими сбережениями 800 покупателей. Далее идет чешская Skoda, занимающая четвертое место. В ее активе 618 сделок, что на 35% лучше прошлогоднего показателя. А замыкает топ-5 июля еще один производитель из "Страны утренней свежести" – компания Hyundai – на ее счету 465 регистраций и прирост в 5%.

В топ-10 самых популярных марок июля также попали Volkswagen с результатом 452 авто (+25%), Nissan — 439 (+32%), Chery — 412 (+91%), Mitsubishi — 411 (+70%) и Suzuki — 384 (+9%). Интересно, что китайский бренд Chery постоянно наращивает свои продажи. Хорошие результаты показывает японский Nissan. А вот для французского Peugeot минувший месяц оказался провальным – компания покинула топ-10. Удивительно, что, обладая хорошим модельным рядом, бренды Citroen, Opel и Peugeot не в состоянии достойно противостоять конкурентам на украинском рынке.

Всего в нынешнем году украинские номера получили свыше 58 тысяч новых легковых автомобилей – это на 28% больше, чем за аналогичный период минувшего года. По оценкам аналитиков при благоприятном развитии в этом году продажи новых легковушек в Украине могут превысят отметку в 120 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские автолюбители проявили достаточно высокую активность в июне и поставили на учет 8,8 тысяч новеньких легковых машин.