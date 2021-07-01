Продажи новых автомобилей в Украине продолжают расти

Украинские автолюбители проявили достаточно высокую активность в июне и поставили на учет 8,8 тысяч новеньких легковых машин. Это на 21% больше, чем было продано в июле прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". На рост продаж новых автомобилей в Украине повлияло несколько факторов. В первую очередь, это отложенный спрос, вызванный карантином и общей нестабильностью, которая наблюдалась в процессе пандемии COVID-19. К этому также добавились слухи о предстоящем дефиците автомобилей, обусловленном перебоями в поставках электронных чипов. Поэтому в июне отечественные автолюбители активно устремились в салоны официальных дилеров за своими новыми "железными конями".

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По результатам июня противостояние Toyota vs Renault вновь выиграл японский бренд. На счету компании 1296 сделок, а также очередная победа кроссовера Toyota RAV4 в категории "Бестселлер месяца". В сравнении с результатами прошлого года прирост составил около 25%.

Занявшая второе место рейтинга французская компания Renault смогла привлечь под свои флаги 986 украинских автолюбителей. Это на 15% меньше показателя 2020 года и на 7,5% меньше – итогов мая нынешнего года.

Замыкает тройку лидеров, как и месяцем ранее, южнокорейская Kia с результатом 742 авто. Это на 10% превышает итоги июня 2020 и на 18% – результаты мая.

На четвертом месте находится любимая многими украинцами чешская марки Skoda, за продукцию которого в июне проголосовало своими сбережениями 609 жителей Украины. Это на 27% больше, чем годом ранее и незначительно меньше, чем в мае.

В ТОП-5 вновь вернулась компания Hyundai, вытеснившая с пятого места рейтинга японский Nissan. В мае счастливыми обладателями автомобилей этого бренда стали 441 автолюбитель, что на 11% больше, чем годом ранее и на 8% – чем в мае нынешнего года.

Июнь стал удачным для компаний Nissan – 391 шт., VW – 384, Peugeot – 383, Chery – 369, Mitsubishi – 367.

Подводя итоги первого полугодия можно отметить ощутимую динамику продаж новых автомобилей. Зэ это время в Украине было реализовано 48,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 30% больше чем за аналогичный период 2020 года. По прогнозам операторов рынка, при условии отсутствия перебоев в поставках автомобилей, украинский рынок сможет превысить показатели не только 2020-го (85,5 тыс.), но и 2019 года (88,5 тыс.).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, майские продажи легковых автомобилей в Украине превысили 8,5 тысяч. Стоит также отметить, что результаты нынешнего года стали лучшими показателями последнего весеннего месяца с 2013 года.