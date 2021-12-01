В Украине нашли интересный способ бронировать паркоместо заранее

Во Львове решили инновационным путем решить проблему с парковкой. Местные изобретатели презентовали ноу-хау – разумную стоянку, где можно будет заранее забронировать место для своей "железной лошади".

Какие техно-бонусы есть на умной стоянке? Сколько стоит оборудовать все стоянки такой инновационной системой? И конечно же – сколько за это удовольствие платят водители? Об этом смотри прямо сейчас в сюжете проект "Джедаи" на канале 2+2.

"Перед тем, как приехать на паркинг, я могу через приложение увидеть есть ли свободное место, выбрать и даже забронировать его себе", – рассказал владелец авто Орест, который на себе испытал преимущества smart-стоянки.

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Авто сейчас не роскошь и количество машин каждый год в Украине только увеличивается. Сейчас встал болезненный вопрос – где оставлять свои автомобили? Из-за нехватки места люди вынуждены бросать свои авто под запрещенными знаками. И вместо того, чтобы решать этот вопрос, власти столицы планируют вводить платную парковку в спальных районах и даже – на придомовых территориях!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, по состоянию на 1 августа автопарковки в четырех мегаполисах Украины – Киеве, Харькове, Одессе и Львове – суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн гривен. Лидирует в этом списке столица.