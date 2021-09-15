Киев заработал на парковках как Харьков и Одесса вместе взятые

По состоянию на 1 августа паркинги в четырех мегаполисах Украины – Киеве, Харькове, Одессе и Львове – суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн гривен. Лидирует в этом списке столица.

Об этом сообщает Опендатабот, сервис для работы с открытыми данными. Больше всего на автолюбителях с начала текущего года заработал Киев – 34,6 млн грн или 41% от общей суммы. Доход Одессы от автопарковок составил 23,3 млн грн, в Харькове – 14,7 грн, а во Львове в бюджет города поступило 12,3 млн грн.

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Информацию об успехах парковщиков из Днепра, к сожалению, получить не удалось – в этом году коммунальное предприятие Днепровской городского совета "Транспортная инфраструктура города" отказалось предоставить информацию по официальному запросу, ответив, что это "выходит за пределы его компетенции". Но в прошлом году Днепр данные предоставил. Заявленная тогда сумма сборов за 9 месяцев составила 14,4 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что власти Киева собираются брать плату за парковку с водителей, которые оставили свои машины во дворах жилых домов. "Киевтранспарксервис" уже опубликовал карту с локациями, согласно которой самый дорогой тариф будет в центре столицы – 35 грн/час, 25 грн будет стоить оставить машины в приближенных к центру районах, и по 5 грн за час будут платить водители за припаркованные авто в спальных районах столицы .

Сейчас в Киеве ведется разметка паркомест и установка табличек с QR-кодом. С их помощью можно будет оплатить парковку через приложение "Киев цифровой".