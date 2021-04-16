В Украине покупателей б/у машин обяжут пройти техосмотр за 10 дней: все нововшества

В Украине автомобилистов обяжут в течение 10 дней после покупки и перерегистрации на свое имя б/у авто проходить техосмотр. Ряд нововшеств может вступить в силу уже в 2022 году после возвращения обязательного ТО.

При этом у владельцев авто, как передает UBR.ua, могут возникнуть определенные проблемы. По словам экспертов, количество сертифицированных станций техобслуживания в Украине не настолько велико, чтобы удовлетворить резко возросший спрос на услугу. В течение первого года действия закона проверку должны будут пройти 3-4 млн машин.

В законопроекте о возвращении ТО указывается, что проходить техосмотр независимо от даты первой регистрации будут обязаны:

новые владельцы автомобилей в течение 10 дней после перерегистрации транспортного средства на свое имя;

после ДТП, в которых были повреждены элементы машины, влияющие на безопасность вождения (подвески, системы управления, подушки безопасности, системы торможения, деформация кузова)

в случае выявления существенных неполадок при придорожной проверке, которая также вводится законопроектом.

Что же касается сертифицированных станций техобслуживания, их в Украине насчитывается 730. Из-за их неравномерного распределения по разным регионам, на каждое предприятие придется 4000 проверок в год.

А сейчас они обслуживают около 1000 единиц коммерческого и грузового транспорта. Это может вызвать повышение цены на услугу, затянется и время ее предоставления. А если не пройти проверку вовремя и продолжить ездить на автомобиле, будет риск получить штраф в размере 1,7 тыс. грн.

Подсчитать уровень нагрузки на техцентры после введения ТО для некоммерческих машин можно лишь приблизительно. Если обязательный техосмотр будет введен с 1 января 2022 года, то должны быть готовым его пройти все машины, зарегистрированные 1 января 2018 года или до этого.

Проходить ТО нужно в течение месяца с даты первой регистрации – то есть, если авто зарегистрирован 1 января 2018 года, то это необходимо будет сделать до 1 февраля 2022 года.

Средний возраст украинских авто составляет 22,7 лет, а наиболее распространенным годом их выпуска является 2008. При этом дата первой регистрации машины может отличаться от года, когда она была выпущена.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине кроме техосмотра могут ввести так называемый "дорожный сбор".