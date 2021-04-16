В Україні покупців вживаних машин зобов'яжуть пройти техогляд за 10 днів: усі нововведення

В Україні автомобілістів зобов'яжуть протягом 10 днів після покупки та перереєстрації на своє ім'я вживаного авто проходити техогляд. Низка нововведень може набрати чинності вже у 2022 році після повернення обов'язкового ТО.

Водночас у власників авто, як передає UBR.ua, можуть виникнути певні проблеми. За словами експертів, кількість сертифікованих станцій техобслуговування в Україні не така велика, щоб задовольнити різко зрослий попит на послугу. Протягом першого року дії закону перевірку повинні будуть пройти 3-4 млн машин.

У законопроєкті про повернення ТО зазначено, що проходити техогляд незалежно від дати першої реєстрації будуть зобов'язані:

нові власники автомобілів протягом 10 днів після перереєстрації транспортного засобу на своє ім'я;

після ДТП, в яких були пошкоджені елементи машини, що впливають на безпеку водіння (підвіски, системи управління, подушки безпеки, системи гальмування, деформація кузова)

у разі виявлення істотних неполадок під час придорожньої перевірки, яка також вводиться законопроєктом.

Що ж стосується сертифікованих станцій техобслуговування, їх в Україні налічується 730. Через їх нерівномірний розподіл по різних регіонах, на кожне підприємство припаде 4000 перевірок на рік.

А зараз вони обслуговують близько 1000 одиниць комерційного та вантажного транспорту. Це може викликати підвищення ціни на послугу, збільшиться і час її надання. А якщо не пройти перевірку вчасно і продовжити їздити автомобілем, буде ризик отримати штраф у розмірі 1,7 тис. грн.

Підрахувати рівень навантаження на техцентри після введення ТО для некомерційних машин можна лише приблизно. Якщо обов'язковий техогляд буде введений з 1 січня 2022 року, то бути готовими його пройти повинні всі машини, зареєстровані 1 січня 2018 або до цього.

Проходити ТО потрібно протягом місяця з дати першої реєстрації – тобто, якщо авто зареєстровано 1 січня 2018 року, то це необхідно буде зробити до 1 лютого 2022 року.

Середній вік українських авто становить 22,7 років, а найпоширенішим роком їх випуску є 2008. Водночас дата першої реєстрації машини може відрізнятися від року, коли вона була випущена.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні крім техогляду можуть ввести так званий "дорожній збір".