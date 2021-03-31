В Украине бесплатно отдадут 23 арестованных авто

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно отдают 23 транспортных средства.

В списке имущества на безвозмездную передачу 21 легковой автомобиль: ВАЗ-21043, BMW 3181, УАЗ-3909, Крайслер PT Cruiser, BMW 320, УАЗ модель 396252, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi L 200, Mitsubishi Carisma, Volkswagen Passat и другие. Также можно забрать два фургона: Chevrolet Chevy Van G20 1989 года и Opel Zafira 2.0 DTI 2001 года. Об этом сообщили на странице "СЕТАМ" в Facebook.

Получить эти автомобили могут органы государственной власти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы и воинские формирования. Также машины можно забрать на благотворительные цели и для переработки или утилизации.

Заявки на получение фургонов нужно подать в 9 апреля 2021, а на легковые авто – до 11 апреля. Для получения нереализованного конфискованного имущества бесплатно нужно обосновать потребность на получение такой помощи.

Пост "СЕТАМ" о том, что они отдадут 23 авто Скриншот

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