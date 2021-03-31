В Україні безкоштовно віддадуть 23 арештованих авто

Міністерство юстиції України разом с Державною виконавчою службою та ДП "СЕТАМ" безкоштовно віддають 23 транспортних засоби.

В списку майна на безоплатну передачу 21 легкове авто: ВАЗ-21043, BMW 3181, УАЗ-3909, Крайслер PT Cruiser, BMW 320, УАЗ модель 396252, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi L 200, Mitsubishi Carisma, Volkswagen Passat та інші. Також можна забрати два фургона: Chevrolet Chevy Van G20 1989 року та Opel Zafira 2.0 DTI 2001 року. Про це повідомили на сторінці "СЕТАМ" у Facebook.

Отримати ці автомобілі можуть органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, установи виконання покарань, слідчі ізолятори та військові формування. Також машини можна забрати на благодійні цілі та для переробки або утилізації.

Заявки на отримання фургонів потрібно подати до 9 квітня 2021 року, а на легкові авто – до 11 квітня. Для отримання нереалізованого конфіскованого майна безоплатно потрібно обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги.

Пост "СЕТАМ" про те, що вони віддадуть 23 авто Скріншот

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mitsubishi продасть на аукціоні 14 рідкісних моделей, серед яких є чотири представника серії Evo.