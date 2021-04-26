В США показали рестомод на миллион долларов

Американская компания Customs by Kilkeary представила проект рестомода "The Chief". Общая стоимость проекта превысила миллион долларов.

Об этом сообщает портал Carscoops. Мастера из Пенсильвании создали стильный автомобиль на основе Pontiac Star Chief Convertible 1956 года. Он не только эффектно выглядит, но и имеет под капотом 900-сильный мотор (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Рама была разработана фирмой Roadster Shop. Кузов полностью разобрали, восстановили, а затем перекрасили в насыщенный темно-синий цвет. Переднюю часть машины украсили фары от мотоцикла Harley-Davidson. Крышку топливного бака спрятали под задним фонарем, а уменьшенное рулевое колесо выглядит в точности как оригинальное.

Автомобиль получил современную систему кондиционирования, электроприводы стекол и тента. Для отделки интерьера использована коричневая кожа, а ковровое покрытие для салона и багажника заказали в цвет кузова.

Автомобиль приводится в движение двигателем LSX V8 мощностью 912 л.с. (671 кВт), который передает эту мощность на задние колеса через 4-ступенчатую автоматическую коробку передач 4L80-E. Он оснащен нагнетателем Whipple, головками цилиндров LS3 и собран вручную компанией Don Hardy Race Cars из Техаса.

Регулируемая пневмоподвеска от компании Accuair позволяет менять клиренс. Дополняют облик заказные диски EVOD Industries с низкопрофильной резиной.

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