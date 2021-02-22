В США назвали лучшие автомобильные бренды 2020 года

Consumer Reports опубликовал ежегодный потребительский рейтинг лучших автомобильных брендов.

Результаты представлены на сайте организации. По словам аналитиков, за минувший год в рейтинге произошли серьезные изменения. Одни бренды стремительно взлетели вверх, другие же, наоборот, сильно потеряли позиции. В тройку лучших вошли Mazda, BMW и Subaru.

Возглавил рейтинг японский бренд Mazda, который поднялся вверх на 3 позиции, поменявшись местами с немецким Porsche. Очень хорошо показала себя Honda, которая поднялась сразу на 10 позиций и заняла пятую строчку рейтинга. Стоит отметить, что и по продажам в США Honda в прошлом году добилась высоких результатов, заняв шестое место списка бестселлеров с моделью Civic.

Занявшая второе место немецкая компания BMW выиграла сразу 6 позиций у конкурентов и вошла в этом году в пятерку лучших брендов. Третье место Subaru свидетельствует о высокой надежности продукции компании и хорошей репутации у покупателей.

Неожиданностью для многих стал стремительный подъем в списке американских брендов Chrysler и Buick, которые не только перепрыгнули сразу 10 позиций, но и вошли в ТОП-10, заняв 8 и 9 места соответственно.

Удивительно, что такие признанные в США бренды, как Lexus и Toyota, по итогам года оказались на 6 и 7 местах. Но еще более неожиданным стало 10-е место компании Hyundai, которая потеряла сразу 3 позиции по сравнению с 2019 годом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине по итогам прошлого года самым востребованным автомобильным брендом стал французский Renault, а вот в "личном" зачете место бестселлера у кроссовера Toyota RAV4.