В сети показали, как на самом деле выглядит Hyundai Staria в реальной жизни

На YouTube-канале carreport 카 리포트 tv выложили видео, в котором показали экстерьер и интерьер нового минивэна Hyundai Staria в реальной жизни. Компания описывала его дизайн, как "ориентирован на будущее, инновационный внешний вид, напоминающий космический корабль".

Понятно, что автопроизводители используют "маркетинговый язык", чтобы лучше разрекламировать свой автомобиль, но в данном случае описание модели кажется довольно точным. Как сообщает Motor1, Staria будет доступен только для внутреннего рынка, поэтому судить о его виде можно только по видео.

Официальные фотографии на самом деле не давали понять, насколько большой минивэн. Очевидно, что автомобиль на 11 мест будет не малым, и в ролике показывают его огромные размеры по сравнению с тем, что кажется предыдущим поколением Hyundai Tucson. К сожалению, в видео проблемы с субтитрами, но можно узнать много нового, просто просмотрев кадры.

Официальная галерея, выпущенная для модели, показала улучшенный уровень комплектации Premium с изысканной решеткой радиатора, полностью светодиодными фарами и заказными 18-дюймовыми легкосплавными колесами. В видео Staria, кажется, представлена в низшем классе с несколько странным двухцветным внешним сочетанием и немного подтянутыми колесами. Интерьер не имеет шикарной коричневой кожи дебютного автомобиля, но все равно выглядит красиво и практично.

К сожалению, Hyundai еще не опубликовал технические характеристики автомобиля, поэтому неизвестно, что у него под кузовом. В видеозаписи показывается обзор задней оси, которая, похоже, имеет многоуровневую подвеску.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Staria Premium с семью местами можно будет нажатием кнопки откидывать сиденья. В модели на девять мест будут сиденья второго ряда, которые поворачиваются на 180 градусов.