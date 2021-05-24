В Одессе заметили новый Rolls-Royce за 11 миллионов гривен

На улицах в Одессе заметили новый Rolls-Royce Ghost 2021 года. Похоже, что это первая модель нового поколения в Украине.

Автомобиль попал в украинские салоны бренда в начале года и стоит он около 400 000 долларов, что в эквиваленте почти 11 миллионов гривен. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

По сравнению с предыдущим поколением в Ghost сохранился внешний дизайн, но его выделяют новые фары с лазерной оптикой. Также модель стала длиннее и теперь она 5,5 метров в длину.

Интерьер, как обычно, отделан кожей и деревом и сочетается с современной техникой. Появились парковочный автопилот и система ночного видения.

Новый Rolls-Royce Ghost 2021 года получил 6,75-литровый турбированный двигатель V12 от внедорожника Cullinan. Он достигает 100 км/ч за 4,8 с и разгоняется до 250 км/ч. Седан также получил полноуправляемое шасси и пневмоподвеску с функцией сканирования дороги.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , увеличение размера Ghost позволило увеличить его салон, который теперь уступает только флагманском Rolls-Royce Phantom Extended.

Также внутри установлены особые задние кресла "Serenity Seat", которые можно встретить только в самолетах первого класса.