В Нидерландах выставили на продажу плавающий ЛуАЗ 1983 года

На сайте Reezocar выставили объявления о продаже плавающего ЛуАЗ 967М 1983 года. За него хотят 14 000 евро.

Как сообщается на Reezocar, внедорожник находится в Нидерландах, и там он же зарегистрирован. Найти такой автомобиль очень непросто, поэтому его редкость объясняет столь высокую цену.

Также среди уникальных особенностей модели то, что она имеет пробег всего в 3824 км. Внешне автомобиль отделан серой краской, а интерьер получил черную отделку. Двигатель 967М выдает 39 лошадиных сил.

Напомним, что ЛуАЗ 967 производили с 1975 до 1989 года. Его создали по заказу Воздушно-десантных войск для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и военно-технического имущества, буксировки, а также установки отдельных видов вооружения.

Транспортер имеет очень малые габариты, водонепроницаемый корпус, а в передней части расположен двигатель МеМЗ-967. Автомобиль также имеет две модификации ЛуАЗ-967А и ЛуАЗ-967М, которые получили новый более мощный двигатель МеМЗ-967А.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в прошлом году в Украине продавали новый ЛуАЗ за $ 9500.