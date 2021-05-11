В Нидерландах выставили на продажу плавающий ЛуАЗ 1983 года

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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ЛуАЗ 967

На сайте Reezocar выставили объявления о продаже плавающего ЛуАЗ 967М 1983 года. За него хотят 14 000 евро.

Как сообщается на Reezocar, внедорожник находится в Нидерландах, и там он же зарегистрирован. Найти такой автомобиль очень непросто, поэтому его редкость объясняет столь высокую цену.

ЛуАЗ 967М за 14 000 евро

Также среди уникальных особенностей модели то, что она имеет пробег всего в 3824 км. Внешне автомобиль отделан серой краской, а интерьер получил черную отделку. Двигатель 967М выдает 39 лошадиных сил.

Внедорожник имеет 3824 км пробега

Напомним, что ЛуАЗ 967 производили с 1975 до 1989 года. Его создали по заказу Воздушно-десантных войск для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и военно-технического имущества, буксировки, а также установки отдельных видов вооружения.

Транспортер имеет очень малые габариты, водонепроницаемый корпус, а в передней части расположен двигатель МеМЗ-967. Автомобиль также имеет две модификации ЛуАЗ-967А и ЛуАЗ-967М, которые получили новый более мощный двигатель МеМЗ-967А.

Черный салон автомобиля

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в прошлом году в Украине продавали новый ЛуАЗ за $ 9500.

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