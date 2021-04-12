В Кропивницком создали электрический "Запорожец"

В Кроповницьком мужчина создал электрический "Запорожец". Для него он дважды собственноручно делал двигатель.

Дмитрий захотел иметь электрокар и приобрел раритетный ЗАЗ-965, который начал превращать в авто с электроприводом. Батарею он собрал из части тягового аккумулятора от Nissan Leaf. Использовал 9 модулей – так называемых "консервов", которые выдавали 3,9 кВт. Об этом сообщает "24 канал".

На одной зарядке автомобиль проезжал 55 км летом и 30 км зимой (с работающим обогревателем). После этого машину начали использовать как повседневный транспорт, но поездив ней несколько лет, мужчина захотел большей динамики. Для этого полностью был переделан силовой агрегат и частично переработалась ходовая и кузов.

"Запорожец" имел 55 км электрического пробега 24 канал

Для концепции второго поколения електроЗАЗа также планировалась небольшая батарея. Двигатель должен был быть на незначительное рабочее напряжение, поэтому его снова пришлось делать своими руками. За основу был взят силовой агрегат Nissan Leaf, но его статор перемотал заново своим проводом, пересчитав обмотку так, чтобы двигатель работал от тока напряжением 30-75 вольт.

Коробка передач была от ЗАЗ. В ней оставили третью и четвертые степени, а остальные удалили. Реверс машина давала электрическим путем, за счет изменения оборотов электродвигателя. Но автор проекта в таком виде "Запорожец" оставил ненадолго, потому что понял, что для настоящей динамики нужна полномасштабная батарея и максимально мощный двигатель.

Электрокар имел силовые агрегаты от Nissan Leaf, но КП от ЗАЗ 24 канал

В третьем варианте авто получило штатный двигатель от Nissan Leaf, из которого теоретически можно снять 200 кВт мощности. Для этого нужен был особый тяговый контроллер, управляющий мощностью мотора, поэтому Дмитрий сделал его также собственноручно на основе блока от Chevrolet Volt.

Чтобы реализовать ожидаемый огромный крутящий момент, мастер подготовил широкие колеса большого диаметра, из-за чего пришлось переделать заднюю подвеску. Рычаги усилили и переделали им форму, а ступицы от ЗАЗ заменили нисановскими с дисковыми тормозами. Из-за больших колес пришлось увеличить вырезы задних арок.

Во время тестовых заездов 52-летний "Запорожец" легко превысил скорость 100 км/ч. "Сотню" он набрал за 6,43 с. На момент тест-драйва на машине стояла маленькая батарея мощностью 7 кВт – временная, на период первых ходовых испытаний. Дмитрий рассказал, что результатом доволен, но заверил, что его электрокар будет быстрее разгоняться до 100 км/ч, чем Tesla.

Силовой агрегат "Запорожца" 24 канал

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали первый "Запорожец" на электротяге, который мог преодолевать до 130 км.