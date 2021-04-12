У Кропивницькому створили електричний "Запорожець"

У Кроповницькому чоловік створив електричний "Запорожець". Для нього він двічі власноруч робив двигун.

Дмитро захотів мати електрокар і придбав раритетний ЗАЗ-965, який почав перетворювати на авто з електроприводом. Батарею він склав з частини тягового акумулятора від Nissan Leaf. Використав 9 модулів – так званих "консервів", які видавали 3,9 кВт. Про це повідомляє "24 канал".

На одній зарядці автомобіль проїжджав 55 км влітку і 30 км узимку (з ввімкненим обігрівачем). Після цього машину почали використовувати як повсякденний транспорт, але поїздивши нею кілька років, чоловік захотів більшої динаміки. Для цього повністю був перероблений силовий агрегат та частково переробилася ходова та кузов.

"Запорожець" мав 55 км електричного пробігу 24 канал

Для концепції другої генерації електроЗАЗа також планувалася невелика батарея. Двигун мав бути на незначну робочу напругу, тому його знову довелося робити своїми руками. За основу було взято силовий агрегат Nissan Leaf, але його статор перемотано заново своїм дротом, перерахувавши обмотку так, аби двигун працював від струму напругою 30-75 вольт.

Коробка передач була від ЗАЗ. У ній залишили третю й четверті ступені, а решту видалили. Реверс машина давала електричним шляхом, завдяки зміні обертів електродвигуна. Але автор проєкту в такому вигляді "Запорожець" лишив ненадовго, тому що зрозумів, що для справжньої динаміки потрібна повномасштабна батарея та максимально потужний двигун.

Електрокар мав силові агрегати від Nissan Leaf, але КП від ЗАЗ 24 канал

У третьому варіанті авто отримало штатний двигун від Nissan Leaf, з якого теоретично можна зняти 200 кВт потужності. Для цього потрібен був особливий тяговий контролер, що керує потужністю мотора, тому Дмитро зробив його також власноруч, на основі блоку від Chevrolet Volt.

Щоб реалізувати очікуваний величезний обертовий момент, майстер підготував широкі колеса великого діаметру, через що довелося переробити задню підвіску. Важелі підсилили та переробили їм форму, а маточини від ЗАЗ замінили нісанівськими з дисковими гальмами. Через великі колеса довелося збільшити вирізи задніх арок.

Під час тестових заїздів 52-річний "Запорожець" легко перевищив швидкість 100 км/год. "Сотню" він набрав за 6,43 с. На момент тест-драйву на машині стояла маленька батарея потужністю 7 кВт – тимчасова, на період перших ходових випробувань. Дмитро розповів, що результатом задоволений, але запевнив, що його електрокар швидше розганятиметься до 100 км/год, ніж Tesla.

Силовий агрегат "Запорожця" 24 канал

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі показали перший "Запорожець" на електротязі, який міг долати до 130 км.