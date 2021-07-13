В Киеве заметили редкий суперкар из 70-х. Видео

В Киеве журналистам программы "Джедаи" в объектив попался редкий американский Muscle Car 70-х годов – Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet. Автомобиль прекрасно сохранился несмотря на свой 50-летний возраст.

Автомобиль Ford Mustang Cobra Jet вышел в продажу 50 лет назад. Теперь таких моделей единицы и одна из них находится в Киеве. Журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 отыскали яркий ретрокар в столице и даже устроили тест-драйв.

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"В 1969 году концерн Ford решил участвовать с моделью Mustang в NASCAR, но услуги фирмы Shelby уже не подходили. Нужно было создать новую машину внутри своего концерна", – рассказывает автоисторик Владимир Винник. Для этого пригласили дизайнера Ларри Шиноду, из-под карандаша которого ранее появился Corvette Sting Ray.

Под капотом Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet стоит 7-литровый двигатель. Официальная мощность двигателя – 370 лошадиных сил, но на самом деле – все 500. Чтобы застраховать эту модель, которая объединяла в себе гоночный автомобиль и дорожную машину, страховые компании специально занижали ее мощность.

Кстати, сам капот необычный, весом 60 кг и имеет специальный горб. "Он тяжелый за счет двойного веса из-за этого капюшона, который сделан специального для того, чтобы в него поместился воздушный фильтр".

Шестиступенчатая механическая коробка передач позволяет водителю контролировать обороты машины, насколько это возможно. А сделать это не так просто. Автомобиль 1971 года может разогнаться до 100 км всего за 4 секунды.

К слову, аналогичная машина участвовала в фильме "Угнать за 60 секунд" , в котором сняли самую продолжительную в истории Голливуда кинопогоню одним кадром.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британское ателье "прокачало" культовый Ford Mustang.