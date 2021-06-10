В Киеве появился редкий суперкар: он стоит более 5 млн грн. Фото

В Киеве заметили суперкар Wiesmann GT MF4. Он стоит около 200 000 долларов, что в эквиваленте свыше 5,4 миллиона гривен.

Автомобиль производится немецкой компанией Wiesmann с 2003 года. Сначала он получил V8 двигатель N62B48 на 367 лошадиных сил, но с 2010 года его начали оснащать V8 с двойным турбокомпрессором, который выдает 407 л.с. Версию именно с этим агрегатом заметили в столице Украины. Фото опубликовали на странице luxury.cars.ua в Instagram.

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Максимальный крутящий момент двигателя – 600 Ньютон-метров. Это все позволяет машине разгоняться до "сотни" за 4,6 секунды и иметь максимальную скорость 291 км/ч.

Также спорткар оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач и имеет задний привод. Он весит 1455 килограмм и тратит по городу 17,2 литров топлива на 100 км, по трассе – 9,4 л.

Напомним, в Украине недавно впервые появился Bugatti Veyron в очень редкой версии Grand Sport Vitesse WRC, которой создали всего 8 экземпляров. Он стоит 2,5 миллиона долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе впервые заметили новое поколение Rolls-Royce Ghost, который стоит 11 миллионов гривен.