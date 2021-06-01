В Европе стартовали продажи флагманского седана DS 9

Французский премиум-бренд DS представил на европейском рынке флагманский седан DS 9. Новинка отправится покупателям во второй половине года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Из-за пандемии в компании DS были вынуждены отложить полномасштабный запуск седана DS 9 на рынке Старого Света.

Автомобиль впервые представили на выставке в Шанхае в 2019 году, а затем провели еще несколько премьер. В Европе новинку должны были презентовать весной прошлого года на Женевском автошоу, но из-за отмены мероприятия эту задачу отдали на откуп региональным представительствам.

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Этим летом о начале продаж DS 9 отрапортовало британское подразделение компании. Покупателям новинку предложат в четырех вариантах и двух комплектациях – Performance и Rivoli. Стоимость начальной версии в Великобритании стартует с отметки 40615 фунтов, что эквивалентно примерно 47 тысячам евро.

Автомобиль построен на платформе EMP2 V2.3 и относится к категории машин бизнес-класса. Колесная база модели достигает 2,9 м, что обеспечивает достаточно пространства для всех обитателей салона.

Первоначально новый флагман бренда будет предложен с двумя 225-сильными силовыми агрегатами на выбор – бензиновым 225 PureTech и гибридном E-Tense 225 PHEV. Обе версии оснащены автоматической трансмиссией. В случае с гибридом на электротяге запас хода достигает 53 км. До конца года в семействе появится топовая модификация E-Tense 4х4 360 с полным приводом и гибридной силовой установкой суммарной мощностью 360 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, DS представил новое поколение хэтчбека DS 4.