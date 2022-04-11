В Европе попрощались с Ford Mondeo

Компания Ford прекратила производство автомобилей семейства Mondeo в Европе. Последний экземпляр сошел с конвейера испанского завода компании в Валенсии.

Об этом сообщает портал Motor1. О прекращении выпуска седанов и универсалов семейства Mondeo в компании Ford рассказали еще в прошлом году. Ранее аналогичная участь постигла родственные седаны Ford Fusion и Lincoln MKZ в США.

По словам представителей компании, автомобили с классическими кузовами седан и универсал переживают не лучшие времена, – их продажи сокращаются с каждым годом. В 2020 году 39% всех продаж марки Ford приходились на кроссоверы и SUV, что на 8% больше, чем годом ранее.

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Напомним, что Mondeo дебютировал в 1993 году в качестве глобальной модели и завоевал титул Car of the Year 1994 в Европе. За почти 30-летнюю историю, Mondeo нашел множество поклонников, а его тираж достиг почти 5 миллионов экземпляров. За это время автомобиль пережил четыре поколения, последнее из которых дебютировало в 2012 году. Освободившиеся производственные площади будут использоваться для увеличения выпуска других моделей, в первую очередь, новой генерации кроссовера Kuga.

Теперь Mondeo будет выпускаться исключительно на китайском рынке для местных потребителей, которые еще не утратили своего интереса к классическим моделям. Выпуск нового поколения модели организован на совместном предприятии с китайской компанией Changan. Автомобиль оснащается 2-литровыйм бензиновым мотором с турбонаддувом.

Стоить отметить, что компания Ford не единственный производитель, который планомерно отказывается от седанов для европейского рынка. Аналогичные решение приняли и другие компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила в Китае "младшего брата" модели Equator.