В Днепре превратили старый ЗАЗ в раллийный болид

В Днепре два изобретателя прокачали старый ЗАЗ-968, и теперь авто участвует в раллийных гонках. На разработку необычной машины мастера потратили много времени и средств.

Обновленный "Запорожец" от украинских мастеров может обогнать большинство современных спорткаров. Благодаря мощному двигателю машина стартует, как ракета. Журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 провели тест-драйв (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Основой для создания гоночного авто стал ЗАЗ-968 "Запорожец". Однако только внешнего сходства с раллийными моделями было недостаточно. Чтобы трансформировать ЗАЗ в раллийную машину, нужно было решить сразу две проблемы: сделать конструкцию легкой и прочной.

Для этого разработчики установили каркас безопасности. Изменения произошли и во внешнем виде авто. Кузовные элементы стали легче, а двигатель получил сразу 60 лошадиных сил. Поскольку для гонок "Запорожец" должен был стать значительно легче, из салона и кузова пришлось убрать все элементы интерьера и утепления. Расход топлива достигает 12 л/100 км, а максимальная скорость достигает 140 км/ч.

"Облегченные поршни, облегченный маховик, расточенные впускные и выпускные каналы, установка Т-образных клапанов для большей пропускной способности, а также установка титановых тарелок, чтобы клапан скорее закрывался. Улучшенная светотехника, чтобы ночью было комфортнее ездить. Расширенные колесные диски, чтобы автомобиль "держал" дорогу", — рассказал экскурсовод технического музея "Машины времени" Сергей Белявцев.

Для безопасности водителей добавили не только каркас, но и четырехточечные ремни безопасности. Также в машине появились новые приборы, необходимые для соревнований.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Кропивницком ценитель электрической энергии смастерил на основе первого "Запорожца" быстрый и мощный электромобиль. В его арсенале – 200 лошадиных сил.