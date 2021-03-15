В 2025 году Mini выпустит свой последний автомобиль с ДВС

BMW хочет перевести все автомобили своего дочернего бренда Mini на электрические двигатели до 2030 года. В 2025 году у компании выйдет последняя модель с двигателем внутреннего сгорания.

К 2027 году 50% продаж марки должны быть чисто электрическими. Таким образом Mini сделают первым полностью электрифицированным брендом немецкого концерна. Об этом сообщает сайт TheDriven.

Mini уже продает одну чисто электрическую модель – двухдверный Mini Cooper SE, который стоит больше 59 900 долларов и был выпущен в Австралии в конце 2020 года. Также компания готовится к выпуску гибридной модели Countryman, которая на одном заряде сможет проехать 61 километр.

Отмечается, что совместное предприятие Mini с китайским производителем Great Wall Motor будет играть важную роль в электрификации бренда. Первый их совместный электромобиль появится в 2023 году, который будет ориентирован на рынок Китая.

Электрификация BMW и Mini является ключевым фактором для того, чтобы немецкий автопроизводитель достиг своих целевых показателей по выбросам, чтобы избежать штрафа согласно европейскому законодательству, которое в 2021 году усилилось.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin объявили, что к 2025 году должны начать изготовление гибридных версий своих автомобилей. За ними последуют полностью электрические модели.