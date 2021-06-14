Умелец превратил самолет в дом на колесах с кухней и душем. Фото

Американец Джино Луччи превратил самолет Douglas DC-3 Transport 1943 года в кемпер. Внутри он теперь имеет кухню и душ.

Авиалайнер во время Второй мировой войны использовался Военно-морскими силами США для транспортировки. В 2019 годку Луччи приобрел его для осуществления своей мечты, которую он имел еще с 12 лет. Тогда он увидел по телевидению, как мужчина создал из самолета школьный автобус и захотел сделать нечто похожее. Об этом сообщает сайт Insider.

Джино нашел объявление о продаже самолета еще в 2018 году, но целый год продолжались переговоры о его покупке. Он был поврежден от торнадо, из-за чего не мог летать. Авиалайнер удалось приобрести "по цене подержанного автомобиля", как сказал Луччи.

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Над реконструкцией самолета мастер работал вместе со своей семьей около года. Завершить работу удалось летом 2020 года. Внутри установили детали из многих старых самолетов – выключатели света, домофонную систему и декоративный штурвал. Луччи также обновил кабину самолета, где теперь установлена приборная панель автомобиля.

Чтобы кемпер мог ездить, ему установили двигатель и раму от поломанного грузовика. Также Джино обновил напольное покрытие и установил смесители для ванной и кухни, которые использовались в других самолетах. Кроме того, салон оснащен стандартным оборудованием для дома на колесах.

Мастер также сохранил трап, с помощью которого можно попасть в кемпер. Помещение, которое ранее использовалось для экипажа самолета, было переделано в спальню для сына Луччи.

Также была оборудована кухня с микроволновой печью, плитой, духовкой и холодильником. Далее есть гостиная и ванная, а в задней части кемпера расположена спальня с двумя кроватями и еще одна ванная, которую Джино добавил по просьбе жены.

Несмотря на уникальную форму и внешний вид кемпера, Луччи смог зарегистрировать его, как дом на колесах класса А. Это значит, что ему законно разрешено ездить во всех 50 штатах Америки.

Семья уже успела поехать на нем в несколько путешествий. В одном из них они проехали от штата Мичиган до штата Мэн, что было их самой длинной поездкой.

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