Украинцы смогут бесплатно ввезти и растаможить автомобили

В Украине отменили таможенные платежи при ввозе транспортных средств. Для физических лиц растаможка авто стала абсолютно бесплатной. Соответствующий законопроект №7190 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования законодательства на период военного положения" был принят Верховной Радой.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента. Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7190, которым освободила от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму таможенного оформления.

Депутаты полностью освободили от обложения импорт транспортных средств гражданами. Закон освобождает от акцизного налога и НДС ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы.

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В частности, с 1 апреля и до окончания военного положения временно освобождены от НДС при импорте плательщиками единого налога 1, 2 и 3 групп все транспортные средства. Такие льготы не распространяются на товары, имеющие происхождение из страны-агрессора.

Кроме того, физические лица не будут платить при растаможке ввозную пошлину и акциз на легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы, кузова авто, прицепы и полуприцепы, транспорт, предназначенный для перевозки 10 и более пассажиров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сервисных центрах МВД возобновили услугу постановки новых авто на учет.

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