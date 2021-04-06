У березні українці активно скуповували нові автомобілі

Березень виявився рекордним від початку року з продажу нових легкових автомобілів – українські номери отримали більш ніж 9 тисяч автомобілістів.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром. За підсумками місяця українські автолюбителі поставили на облік на 45% більше автомобілів, ніж у березні минулого року. Крім того, якщо порівняти з лютим нинішнього, реєстрації збільшилися на 43%.

У лідери ринку, як і роком раніше, вийшла французька компанія Renault. У березні 1256 українців вибрали продукцію цього бренду. Порівняно з березнем минулого року приріст становив 3%.

Друге місце посідає японська Toyota з результатом 1171 авто. Свій березневий результат минулого року компанія поліпшила на 77%. Крім того, бестселером серед нових автомобілів з результатом 644 авто знову став кросовер Toyota RAV4. Нагадаємо, що на його рахунку титул "найбільш продаваного нового автомобіля 2020" в Україні. За минулий рік компанії вдалося реалізувати 5689 екземплярів кросовера.

На третю сходинку рейтингу піднялася корейська компанія Kia, продукцію якої вважали за краще 646 покупців, що на 12% більше, ніж у березні минулого року, та на 55% – ніж у лютому нинішнього.

Четверта позиція у Skoda – 627 авто, що у 2,3 раза більше порівняно з березнем 2020 р.

Замикає п'ятірку лідерів місяці з більш ніж 4-кратним зростанням продажів – Volkswagen, в заліку якого 525 машин.

У ТОП-10 за підсумками березня увійшли: Hyundai (459 прим.), Nissan (451), Chery (331), Suzuki (313) та Mitsubishi (309).

Всього за перший квартал 2021 року на облік було поставлено 21,1 тисячі нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, український ринок нових легкових авто у 2020 році скоротився на 3%